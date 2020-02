Reggina-Ternana, Mammarella: “Se perdiamo è una mazzata, quasi una resa. Potrebbe essere la gara di Marilungo”

5 Febbraio 2020 10:43

Reggina-Ternana si avvicina, ai microfoni del Corriere dello Sport parla l’esperto terzino dei neroverdi Carlo Mammarella

Uno dei calciatori più esperti del girone C e dell’intera Serie C. 8 anni a Lanciano e la promozione in Serie B. Quest’anno, dopo il triennio a Vercelli, Carlo Mammarella è ripartito dalla Ternana, prossima avversaria della Reggina lunedì sera al Granillo. Il difensore è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare proprio del big match in scena tra qualche giorno.

DENTRO LA GARA – “Partita troppo importante, può racchiudere il lavoro di un anno. Un risultato pieno ci mette nelle condizioni di recuperare mentre perdendo sarebbe una mazzata e quasi una resa. Potrebbe essere la gara di Marilungo, sta facendo un lavoro oscuro e buono”.

IL CAMMINO NEROVERDE – “Meglio fuori casa? I numeri non mentono, però la media in casa ce l’hanno abbassata le due sconfitte in casa con Avellino e Casertana maturate dopo aver tirato 10 volte in porta. Solo domenica contro la Sicula Leonzio siamo mancati commettendo troppi errori tecnici che di solito non facciamo”.

LA REGGINA – “Toscano lo conosco, l’ho affrontato da avversario. E’ un allenatore preparato che schiera bene la squadra. Non è facile giocarci contro. Sarà una gran bella sfida. Se sarà spettacolo? Sugli spalti di sicuro. Significa molto anche per loro, possono togliere di mezzo una rivale. Potrebbe essere una gara tesa, nel girone di ritorno le cose cambiano poiché le squadre hanno un atteggiamento diverso come s’è visto domenica al Liberati”.

