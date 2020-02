Reggina-Ternana, Ghirelli: “è stata la partita più bella che ho visto in questo campionato”

12 Febbraio 2020 17:11

Reggina-Ternana, il presidente Ghirelli rivolge i complimenti ad entrambe le squadre: “è stata la partita più bella del campionato”

“Grazie Reggina, grazie Ternana”, è così che ha twittato Francesco Ghirelli al termine del match di lunedì sera. “La più bella partita che ho visto in questo campionato. Per intensità, tecnica nulla da invidiare ai campionati superiori. Questa sera uno spot eccezionale per la Serie C”, ha commentato senza fronzoli il presidente della Lega Pro. Una ulteriore conferma del grande risultato che ha ottenuto la formazione del tecnico Domenico Toscano, in classifica adesso a +8 dal Bari e a +11 dalla Ternana. Sarà un finale di stagione da vivere col fiato in gola per i tifosi amaranto, la Serie B è il sogno di una città intera e questa squadra può finalmente regalarglielo.

Valuta questo articolo