Reggina-Ternana, coreografia mozzafiato al Granillo: spettacolo da Serie A [FOTO]

10 Febbraio 2020 21:04

Si sta giocando la partita di campionato tra Reggina e Ternana, spettacolo mozzafiato allo stadio Granillo con i tifosi protagonisti

E’ iniziato lo scontro valido per il campionato di Serie C tra Reggina e Ternana, match fondamentale per il primo posto in classifica. La squadra di Mimmo Toscano ha ritrovato grande fiducia dopo il successo in trasferta contro la Vibonese. Non ci sono sorprese nel’11 titolare dei padroni di casa, tandem formato da Denis e Corazza, confermato sull’out destro il difensore Blondett. Nel frattempo spettacolo mozzafiato allo stadio Oreste Granillo, all’ingresso delle squadre in campo bella coreografia dei tifosi con bandiere e sciarpe amaranto, sventolato anche uno striscione di incitamento per la squadra. “Insieme la nostra bandiera in alto portiamo”. Commovente anche il ricordo per Giuseppe Cicciu, il reggino morto nel disastro ferroviario. In alto la fotogallery con tutte le immagini.

