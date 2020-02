Reggina-Ternana, il big match si avvicina tra le polemiche: “agli altri concedono rigori con facilità disarmante”

3 Febbraio 2020 16:40

Reggina-Ternana, manca una settimana esatta al big match. L’allenatore degli umbri recrimina per il rigore non assegnato contro la Sicula Leonzio

Archiviati i risultati di domenica, si avvicina il big match Reggina-Ternana. Le Fere hanno l’obbligo di vincere per riaprire il discorso promozione diretta, che si è ulteriormente complicato dopo l’inaspettato pareggio con la Sicula Leonzio. Al termine della partita comunque non sono mancate le polemiche, il tecnico Fabio Gallo in conferenza stampa non le ha mandate a dire all’arbitro per un clamoroso rigore non assegnato ai suoi: “ho cercato di parlargli, ma mi ha tenuto a distanza. Se questa è la collaborazione che vogliono… per fortuna ci sono le immagini”. Evidente anche il riferimento alla compagine amaranto: “agli altri vengono concessi calci di rigore con una facilità disarmante, mentre a noi difficilmente danno quello che ci spetta”. Insomma, alla gara del Granillo manca ancora una settimana, ma la tensione inizia già a farsi sentire.

