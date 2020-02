Reggina-Ternana, Bandecchi: “abbiamo fatto una figuraccia, squadra senza palle”

11 Febbraio 2020 10:32

Reggina-Ternana, le dichiarazioni di Bandecchi dopo la sconfitta nel match del Granillo

Succcesso che può valere il campionato. Tre punti d’oro per la Reggina nel match di Serie C, vittoria al Granillo contro la Ternana, decide un gran gol di Liotti dalla distanza. La prima vera grande occasone è per Corazza, continua il momento sfortunato dell’attaccante in fase realizzativa, poi l’esterno si inventa il tiro del campionato e fa esplodere tutto lo stadio. La Reggina controlla e non rischia quasi mai, finisce 1-0. Al termine della partita ha parlato il presidente della Ternana Bandecchi, il numero uno del club furioso per l’atteggimento della squadra, ecco le dichiarazioni a Tele Terni: “siamo venuti a perdere tempo, abbiamo fatto una figuraccia, punto e basta, il calcio della Ternana è stato brutto. Ora prepariamo i playoff, a -11 possiamo solo fare questo. Con questa mentalità non si va da nessuna parte, abbiamo giocato senza palle. Sono incazzato, la squadra non può giocare così, Gallo non è in discussione però deve riflettere”.

