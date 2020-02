Reggina-Ternana, Bandecchi entra in campo e tutto lo stadio fischia [VIDEO]

10 Febbraio 2020 20:42

L’accoglienza del Granillo nei confronti del presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, è accompagnata da una selva di fischi

Accoglienza non proprio felice, ma era prevedibile. Ingresso in campo del presidente della Ternana Stefano Bandecchi, prima del fischio d’inizio, accompagnato da una selva di fischi provenienti da tutto lo stadio. Il numero uno neroverde, nel corso di tutta la settimana (ma già prima a partire dall’inizio del girone d’andata) si era espresso sul cammino della Reggina con toni tra l’irriverente e il provocatorio, pur non trascendendo mai nell’offesa.

Adesso il patron umbro, presente al Granillo, non poteva di certo aspettarsi un accoglienza con fiori e petali di rosa. Di seguito il VIDEO.

Reggina-Ternana, Bandecchi accolto da una selva di fischi [VIDEO]

