Reggina-Ternana, l’appello di Don Zampaglione: “Invito tutti gli indecisi a venire allo stadio”

9 Febbraio 2020 20:42

Cresce l’attesa per Reggina-Ternana, in campo tra 24 ore: l’appello di Don Zampaglione, sacerdote gran tifoso della squadra amaranto

24 ore esatte al big match Reggina-Ternana. Cresce l’attesa in casa amaranto, oggi spettatrice interessata del pari tra Monopoli e Bari. A parlare della partita di domani del Granillo è Don Zampaglione, sacerdote gran tifoso della squadra amaranto.

“La Reggina ha bisogno dei suoi tifosi. Ha bisogno del suo dodicesimo uomo in campo. Dopo il pareggio del Bari la Reggina ha una ghiotta occasione per aumentare il suo vantaggio sulla seconda. Ci auguriamo di vedere 11 leoni in campo con gli occhi della tigre capace di ‘sudare’ la maglietta dall’inizio alla fine. Mi permetto attraverso il vostro giornale di invitare tutti gli indecisi a venire allo stadio per stringersi insieme attorno alla squadra e spingerla verso il traguardo che tutti aspettiamo e che vogliamo raggiungere come città e come tifosi”.

Valuta questo articolo