Reggina-Ternana 1-0 LIVE, gli amaranto gestiscono

10 Febbraio 2020 21:29

Reggina-Ternana live – In diretta dallo stadio Oreste Granillo per il posticipo di lusso, del girone C di Serie C, tra amaranto e neroverdi

Reggina-Ternana è l’attesissimo posticipo del girone C di Serie C. Gli amaranto ricevono la terza forza del campionato in uno scontro che si preannuncia tiratissimo. In palio punti importanti per il prosieguo della stagione.

70′ – Clamorosa occasione sprecata da Reginaldo, che si accentra e prova il tiro anziché servire il compagno sulla destra. Nel capovolgimento di fronte, Proietti spara altissimo.

68′ – Secondo cambio per la Reggina: esce Bellomo ed entra De Francesco.

63′ – Doppio cambio Ternana: Sini e Proietti per Defendi e Celli.

60′ – Marilungo ci prova dal limite, alta non di molto.

59′ – Altro cambio per la Ternana: entra Vantaggiato ed esce Ferrante.

56′ – Primo cambio per la Reggina: entra Reginaldo ed esce Denis.

55′ – Sprecato un contropiede con Corazza e Denis.

48′ – Palumbo da fuori, volo plastico di Guarna che mette in angolo.

47′ – La punizione di Mammarella finisce sulla barriera.

46′ – Inizia la ripresa al Granillo. Un cambio per la Ternana: entra Salzano ed esce Paghera.

45’+1 – Si chiude il primo tempo: Reggina in vantaggio per 1-0 con il super gol di Liotti.

45′ – Pareggiato il conto dei corner: ammonito Paghera per la Ternana.

44′ – La Reggina prova a gestire, vorrebbe chiudere in vantaggio il primo tempo.

38′ – Parodi da fuori. Finisce altissima. A rugby sarebbe metà, per intenderci.

37′ – Reggina ancora propositiva, Blondett non ci crede e non riesce ad allungarsi sul pallone servito da Denis.

35′ – La Reggina spreca un contropiede con Bellomo, che prova da fuori anziché servire i compagni.

32′ – Primo ammonito del match: giallo per De Rose per gioco pericoloso.

29′ – LA REGGINA PASSA IN VANTAGGIO!!!!!! LIOTTI TIRA UNA SVENTOLA DA CASA SUA!!!!

24′ – Altra clamorosa occasione per la Reggina! E’ Corazza a tirare a botta sicura su servizio di Bianchi dalla trequarti, miracolo di Iannarilli. Pericolo anche nell’angolo susseguente.

21′ – Punizione dai 30 metri di Liotti, tutto facile per il portiere.

19′ – Ternana ancora pericolosissima, la difesa amaranto chiude ma è un inizio in sofferenza.

16′ – Il canovaccio di questo inizio sembra chiaro: è la Ternana a fare la partita, Reggina che attende e prova a pungere in contropiede.

13′ – Contropiede sprecato dagli amaranto! De Rose e Bianchi si involano in campo aperto, ma il numero 15 conclude da fuori mettendo a lato.

12′ – Mammarella ci prova da fuori, Guarna blocca in due tempi.

10′ – Reggina vicina al vantaggio con Bellomoo!! Urlo strozzato in gola per tutti i tifosi amaranto: Corazza mette in mezzo e il fantasista di Bari colpisce di testa da posizione defilata. Palla fuori di pochissimo!

8′ – La Ternana prova a prendere alta la difesa amaranto, impedendo di dare inizio alla manovra.

5′ Solita partenza aggressiva della Reggina, ma la Ternana sembra scesa in campo pimpante e prova a schiacciare gli amaranto.

1′ – La gara è appena cominciata

Reggina-Ternana, le formazioni ufficiali

Nessuna sorpresa per quanto riguarda le scelte da parte del tecnico Mimmo Toscano. Fuori gli esterni Garufo e Rolando, non al meglio, davanti il tandem Denis-Corazza. Tra le fila degli umbri sarà Marilungo a guidare le offensive della squadra di Gallo. Queste le formazioni ufficiali del match.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Denis, Corazza.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Russo, Celli, Mammarella; Paghera, Palumbo, Defendi; Partipilo; Ferrante, Marilungo.

Valuta questo articolo