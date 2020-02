Reggina, Taibi: “Serie B? Ancora non abbiamo fatto nulla. Gallo vuole prendere in gestione il Granillo”. Poi manda un messaggio ai tifosi…

28 Febbraio 2020 11:02

Reggina, l’intervista a Massimo Taibi: l’obiettivo Serie B, i complimenti a Toscano e Gallo, un messaggio ai tifosi in vista del match col Monopoli

Dieci punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine. La Reggina ha accumulato nuovamente un buon distacco dal Bari, il traguardo della Serie B è notevolmente più vicino. Il d.s. Massimo Taibi però vuole restare coi piedi per terra, l’obiettivo non è ancora stato raggiunto: “ancora non abbiamo fatto nulla – si legge sull’edizione odierna della Gazzetta del Sud – . Siamo sulla buona strada. Il campionato non è chiuso, dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Catanzaro? Mi fa piacere sia stato Doumbia a fornire l’assist decisivo in occasione del gol di Rivas. E’ un patrimonio della società“.

TOSCANO – “Mercoledì sera è riuscito a fare ancora la differenza, determinanti sono state le sostituzioni nel secondo tempo. Non sta sbagliando un colpo”, così Taibi ha elogiato il tecnico amaranto.

TIFOSI – “Invito i nostri sostenitori a venire in massa domenica – ha continuato il dirigente amaranto – . Anche al Ceravolo sono stati straordinari, la squadra giustamente a fine partita è andata sotto il settore per ringraziarli. Sono convinto che la Curva Sud si riempirà. Inoltre sarà riaperta la Curva Nord dopo dieci anni”.

GALLO – “Il presidente ha raggiunto un altro obiettivo grazie al grande lavoro di Ennio Russo. Il patron oggi arriverà in città con l’intenzione di prendere in gestione il Granillo”, ha concluso Taibi.

