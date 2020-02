Reggina, Taibi: “Da Manchester a Reggio, un inizio traumatico ma poi è stata una fortuna. Questi i momenti più belli…”

18 Febbraio 2020 11:04

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, compie oggi gli anni: è intervenuto telefonicamente ai microfoni ufficiali del club

Anni indimenticabili da calciatore a Reggio Calabria, poi il ritorno da dirigente e il supermercato condotto per portare la Reggina dov’è adesso. Oggi il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi fa il compleanno. Sui canali ufficiali del club, a ‘Buongiorno Reggina’, è intervenuto brevemente al telefono, parlando del passato.

“Da Manchester a Reggio? All’inizio sembrava traumatico, poi è stata una fortuna. In quel momento avevo bisogno di affetto ed amore e chi più di Reggio poteva darmelo? Non lo sapevo ma poi l’ho scoperto vivendolo”.

“Il momento più bello da calciatore? Tanti. Dalla promozione in Serie A a Piacenza all’approdo al Milan alle esperienze con Reggina e Venezia. Da dirigente sicuramente questo. Il gol contro l’Udinese? Mi ha aiutato nel post carriera, perché la gente mi ferma e mi chiede di quell’episodio. Se non ci fosse stato mi avrebbero fermato per chiedermi della papera a Manchester”.

