La Reggina strapazza la Paganese, al Granillo è festa: l’abbraccio finale tra squadra e curva [FOTOGALLERY]

23 Febbraio 2020 18:33

La Reggina travolge agilmente la Paganese al Granillo con il risultato di 3-0: la festa al termine del match con l’abbraccio tra squadra e Curva

La Reggina torna a strapazzare l’avversario, torna a vincere, ma soprattutto torna a +8 sulla seconda, il Bari, proveniente dal pari contro la Cavese. Gli uomini di Mimmo Toscano lasciano le briciole alla Paganese, piegata 3-0 grazie alla doppietta del Tanque Denis e alla prima rete in amaranto di Matteo Rubin. Dopo la scandalosa direzione arbitrale della prima frazione, condita dal gol di Rivas ingiustamente annullato per fuorigioco, nella ripresa si abbatte la furia argentina sul Granillo. Il numero 19 amaranto si guadagna e realizza un rigore per poi chiudere nel finale con un bel tiro al volo in contropiede.

Al termine del match è solita, grande festa: abbraccio della squadra con la Curva Sud, capitan De Rose rimane anche in mutande. In alto la FOTOGALLERY con tutte le foto dei festeggiamenti.

