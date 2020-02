Reggina, siparietto social fra Blondett ed Emmausso. L’ex amaranto: “in bocca al lupo e vincete il campionato” [FOTO]

6 Febbraio 2020 12:28

Su Instagram è andato in scena un siparietto tra Blondett ed Emmausso: l’ex ala della Reggina, oggi in forza alla Vibonese, ha augurato agli amaranto la promozione in Serie B

E’ un ottimo momento per Michele Emmausso. Alla sua prima stagione con la maglia della Vibonese sta collezionando buoni numeri. L’attaccante napoletano infatti ha collezionato 15 presenze e 7 gol nel campionato in corso, è senza dubbio la sua annata migliore. Il classe ’97 ha vestito la casacca amaranto nella stagione 2018/2019 e, nonostante abbia giocato pochissimo, come testimonia il siparietto social con Edoardo Blondett, ha ancora un bel ricordo della Reggina. In un commento rilasciato sotto un post Instagram del difensore amaranto, Emmausso ha infatti scritto: “in bocca al lupo e vincete ‘sto campionato”. Clima disteso e tranquillo, polemiche messe alle spalle, sono già superati i malumori manifestati dalla società rossoblu al termine del match di domenica scorsa.

Valuta questo articolo