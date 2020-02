Reggina, Scienza ti esalta: “merita il primo posto, il Bari farebbe meglio a guardarsi le spalle”

24 Febbraio 2020 13:01

Giuseppe Scienza ha analizzato la lotta promozione: l’allenatore del Monopoli ha esaltato la Reggina, squadra che difficilmente potrà essere raggiunta dal Bari

Stop inaspettato del Monopoli, caduto in casa 0-1 contro la Sicula Leonzio. E’ questo l’ennesimo risultato che testimonia il grande equilibrio del Girone C. Al termine dell’incontro l’allenatore Giuseppe Scienza ha spiegato proprio questo in conferenza stampa: “ogni settimana l’inerzia del campionato cambia. Ad oggi l’unica squadra regolare è la Reggina, ha dimostrato di essere meritatamente prima, è l’unica che continua a marciare forte. Anche il Bari deve rivedere un po’ le cose, diventa difficile attaccare il primo posto. Forse dovrà pensare di più a salvaguardare il secondo, anche perché noi, Ternana e Potenza ci proveremo fino all’ultimo. Mercoledì è un turno chiave, la classifica potrebbe cambiare. Chi esce forte, ha grosse chance di arrivare in fondo bene”.

Valuta questo articolo