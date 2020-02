La Reggina sbanca Catanzaro e i tifosi amaranto si scatenano sui social: le reazioni esilaranti del web [FOTOGALLERY]

27 Febbraio 2020 00:54

Reggina, il successo sul Catanzaro scatena le ironiche reazioni dei tifosi: messaggi, meme ed immagini nella nostra fotogallery

La Reggina, qualche ora fa, ha sbancato Catanzaro. Vittoria pesantissima per la band di Toscano, che ha avuto la meglio grazie ad un gol di Rivas ed all’ennesima, grandiosa, solidità difensiva. Ma, se per la squadra questo successo vuol dire ulteriore allungo sul Bari ed ulteriore mattoncino verso la Serie B, per i tifosi amaranto è un qualcosa che va oltre. Una rivalità, quella con i giallorossi, riaccesasi negli ultimi anni ed alimentata dal successo di De Rose e compagni all’andata nei minuti finali. Da lì, un susseguirsi di sfottò che hanno poi portato alla febbrile attesa di questa sera.

Immancabili dunque, a fine match, le reazioni ironiche del tifo amaranto. Social invasi da una numerosissima serie di messaggi, meme ed immagini di ogni tipo. Abbiamo raccolto le più belle nella FOTOGALLERY in alto.

Valuta questo articolo