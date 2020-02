Reggina, Santoruvo ti va contro: “il Bari deve sperare, gli amaranto possono perdere punti per strada”

13 Febbraio 2020 15:29

L’ex attaccante Santoruvo incita il Bari a non mollare il tentativo di rincorsa sulla Reggina: ecco perché i biancorossi devono ancora sperare

Ben 142 presenze e 39 gol messi a segno con la maglia del Bari. Vincenzo Santoruvo segue da vicino le vicende della squadra biancorossa, in lotta per la promozione in Serie B. I pugliesi però devono fare i conti con una Reggina da record che, dopo un periodo di difficoltà, è tornata ad ottenere risultati e prestazioni importanti. L’ex attaccante ha commentato ai microfoni di TuttoC l’andamento dei galletti e il perché dovrebbe ancora sperare nel recupero in classifica: “il Bari sta andando abbastanza bene, purtroppo paga il lento avvio di stagione e le prime sei o sette partite con il precedente allenatore. Da quando è arrivato mister Vivarini ha ingranato una marcia importante. La sfortuna è che la Reggina ha infilato quelle dieci vittorie di fila che hanno creato il divario in classifica. Il campionato però è ancora aperto e i biancorossi devono crederci. Ogni squadra ha un obiettivo, che sia la salvezza o i playoff e quindi la Reggina può perdere qualche punto per strada”, ha concluso Santoruvo.

Valuta questo articolo