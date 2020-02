Reggina, il saluto finale ripreso dai protagonisti: il VIDEO sotto la curva e l’abbraccio della squadra

11 Febbraio 2020 11:16

Delirio al fischio finale di Reggina-Ternana, le emozioni riprese dal campo

Scatto decisivo. La Reggina ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa promozione, vittoria al Granillo contro una diretta concorrente, la Ternana. La squadra di Mimmo Toscano ha vinto con il risultato di 1-0, decide un gran gol di Liotti, tiro dai 30 metri per l’esterno amaranto che si è infilato in rete. Nel primo tempo grande occasione per Corazza per il resto la Reggina ha provato a controllare il match senza correre particolari rischi. Gli amaranto adesso possono controllare il vantaggio in classifica, +8 sul Bari e +11 proprio sulla Ternana, le prossime tre-quattro partite saranno fondamentali per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo. Grande festa al fischio finale, ieri lo stadio Granillo ha regalato veramente grande spettacolo, pubblico della grandi occasioni con una Curva bellissima tutta colorata di amaranto. Al fischio finale consueto saluto di squadra e staff, il VIDEO ripreso dai protagonisti è da brividi. In basso ecco il filmato.

