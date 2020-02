Reggina, un tuo ex fa parlare di sé in Spagna e si ritrova in squadra con Messi [NOME e DETTAGLI]

24 Febbraio 2020 18:15

Un altro ex Reggina fa parlare di sé in Spagna dopo un gol al fotofinish e si ritrova in squadra con Messi: ecco di chi si tratta

Sono diversi gli ex Reggina che continuano a far bene in Italia ma non solo. Dei nostri connazionali abbiamo notizie praticamente ogni settimana, ma a destare curiosità sono quei calciatori riusciti ad affermarsi anche in altri importanti campionati europei. Uno di questi è sicuramente Rodrigo Ely, difensore brasiliano che giocò per gli amaranto nella stagione 2012-2013, in Serie B. Alla guida di Dionigi, e poi di Pillon, raccolse 27 presenze ed una rete.

Il calciatore, ai tempi, sbarcò sullo Stretto in prestito dal Milan, di cui fece successivamente parte per due stagioni (dal 2015 al 2017), raccogliendo soltanto 3 presenze. Adesso, a distanza di 3 anni, è un punto fermo dell’Alaves, squadra attualmente 14ª in Liga spagnola. Nell’ultimo turno, la sua compagine ha battuto di misura per 2-1 l’Athletic Bilbao. L’ex difensore amaranto è risultato tra i migliori del match, tanto da guadagnarsi la copertina della settimana e rientrare nella TOP 11 della Liga. E’ stato proprio un suo gol al 91′, infatti, a regalare il successo ai padroni di casa. E così, per lui, c’è l’ingresso nella formazione della settimana stilata da ‘Marca’, noto giornale spagnolo. Insieme a lui, nell’11, anche il campione del Barcellona Leo Messi, autore di un poker nel match vinto dai catalani contro l’Eibar.

Valuta questo articolo