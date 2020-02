Reggina, Reginaldo: “con la Ternana proverò a spezzare il digiuno di gol. Rinnovo? In caso di promozione…”

8 Febbraio 2020 12:48

L’intervista al brasiliano Reginaldo: la Reggina sta preparando l’importante scontro diretto, al Granillo arriverà la Ternana di mister Gallo

Allenamento a porte chiuse, concentrazione massima in casa Reggina. Il big match di lunedì sera allo stadio Granillo è decisivo in termini di classifica, per la Ternana si tratta dell’ultima chance per rimettersi in corsa nella questione primato. Alle colonne odierna della Gazzetta dello Sport è intervenuto Reginaldo, che ha analizzato l’andamento della squadra e delle avversarie in classifica: “tutti si aspettavano che saremmo riusciti a ripetere il percorso del girone d’andata, ma noi sapevamo non sarebbe stato così. Ci sarà da soffrire, ma consapevoli di ciò che abbiamo fatto non molleremo. Ad inizio campionato nessuno aveva inserito la Reggina tra le favorite alla vittoria. Le candidate al primo posto erano Bari, Ternana e Catanzaro, a questo punto tenteremo di chiudere in vetta. Astinenza dal gol? Per ogni attaccante è fondamentale segnare, sono però consapevole che il nostro è un gioco corale. Proverò in ogni caso a interromperlo lunedì sera. Denis? Solo con la Vibonese abbiamo giocato insieme dall’inizio, l’intesa c’è”.

BARI-MONOPOLI – Reginaldo poi rilascia una battuta sul big match del San Nicola: “conoscere il risultato potrebbe condizionare la gara, ma il nostro motto è di non pensare agli altri”.

TERNANA – Infine l’analisi sull’avversario che tra due giorni è atteso al Granillo: “sarà una partita tosta, sono questi i match più belli da disputare. Proveremo a dare una grande gioia ai nostri tifosi, che in casa e in trasferta riescono a supportarci sempre. Rinnovo? In casa di promozione in Serie B c’è l’opzione automatica di prolungamento del contratto. A Reggio Calabria mi trovo bene”.

