Reggina, febbraio sarà un mese infuocato: quanti intrecci tra big, ecco il calendario degli amaranto e delle rivali in classifica

Il calendario della Reggina adesso entra nel vivo con una serie di scontri diretti: anche per le rivali in classifica sono in programma diversi intrecci di classifica

Febbraio sarà un mese decisivo per il Girone C di Lega Pro. Il calendario propone una lunga serie di scontri diretti che riguardano le prime della classe. Reggina, Bari, Ternana e Monopoli sono attese da cinque match che potrebbero cambiare in modo netto la classifica e dare risposte chiare in vista della fase finale del campionato. Dando una rapida occhiata a quelle che sono le gare dalla 25ª alla 29ª giornata, il percorso più complicato sembra essere proprio quello della formazione amaranto. Per la capolista è giunto il momento della verità, superati questi trenta giorni la strada verso la conclusione del torneo sarà in discesa. Occhio però a guardare troppo oltre, si rischia di lasciare punti preziosi a dirette rivali.

Il calendario della Reggina a febbraio: 4 su 5 sono partite insidiose

Concentrazione massima in casa Reggina per i prossimi impegni stagionali. Lunedì prossimo allo stadio Granillo arriverà la Ternana per uno scontro che promette tensione altissima tra i protagonisti in campo. Di fronte al proprio pubblico la banda di mister Toscano vorrà assolutamente vincere, ma se c’è una compagine che ha necessità di portare a casa i tre punti, quella è la Ternana. Per gli umbri si tratta di una gara da dentro o fuori per la lotta al primato, è l’ultima chance vera per avvicinarsi ai calabresi. Con una sconfitta il margine salirebbe a 11 punti, quasi incolmabile a 14 giornate dalla fine, considerando che davanti c’è pure il Bari. La Reggina, come detto, dal canto suo punta al risultato massimo, perché (escludendo la Paganese) dovrà affrontare in trasferta Catania e Catanzaro, infine in casa il Monopoli. Rossoblu e giallorossi non sono certamente due squadre di pari livello ma, per blasone e storia in sé delle due gare, non sono neppure da prendere sotto gamba. Dulcis in fundo i pugliesi sono al momento la squadra più in forma del campionato, per tale motivo sono da inserire nella lotta al primato, perlomeno nel ruolo di outsider.

Bari, Ternana e Monopoli: tanti incroci in questo mese

Oltre a Reggina-Ternana, la 25ª offre anche Monopoli-Bari. Se per le Fere si tratta di ultima spiaggia, lo stesso si può dire dei biancoverdi: per i pugliesi una vittoria nel derby contro i galletti vorrebbe dire rimettersi in corsa per il secondo posto. E occhio poi al 28° turno, che offre lo scontro Ternana-Bari, con gli amaranto impegnati a Catanzaro. E’ troppo presto per parlare di “gara della vita”, ma una sconfitta per una delle due andrebbe a compromettere il cammino stagionale. E chissà un pareggio cosa comporterebbe…

Di seguito il calendario delle prime quattro in classifica nel prossimo mese:

25ª giornata

Monopoli-Bari

Reggina-Ternana

26ª giornata

Bari-Picerno

Catania-Reggina

Teramo-Monopoli

Ternana-Virtus Francavilla

27ª giornata

Catania-Ternana

Cavese-Bari

Monopoli-Sicula Leonzio

Reggina-Paganese

28ª giornata

Catanzaro-Reggina

Monopoli-Rieti

Ternana-Bari

29ª giornata

Bari-Avellino

Reggina-Monopoli

Ternana-Bisceglie

