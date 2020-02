Reggina, il pronostico di Armenise: “sarà difficile la rincorsa per Bari e Ternana, l’ambiente a Reggio ti dà grande carica”

8 Febbraio 2020 16:47

Reggina, Armenise mette in guardia Bari e Ternana: ecco perchè non sarà facile per le due squadre superare in classifica gli amaranto

Uno che di promozione in Serie B se ne intende. Pietro Armenise fu uno dei protagonisti della Reggina di Nevio Scala che nella stagione ’87/’88 centrò il salto di categoria, oggi ha rilasciato un’intervista per il Corriere del Mezzogiorno. L’ex centrocampista amaranto ha messo in guardia le inseguitrici Bari e Ternana: “la squadra di Toscano è un osso duro, difficilmente mollerà la vetta della classifica. Conosco bene l’ambiente di Reggio Calabria, i tifosi danno una carica pazzesca. Monopoli-Bari? Si affrontano due tra le migliori squadre del campionato. E’ una partita aperta a qualsiasi risultato, anche se i biancorossi potrebbero fare il colpaccio”.

