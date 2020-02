Reggina, Pochesci alza bandiera bianca: “campionato chiuso, gli amaranto hanno risposto da grande squadra”

27 Febbraio 2020 14:17

L’allenatore Sandro Pochesci ha fatto i complimenti alla Reggina per l’ottimo cammino stagionale: il discorso Serie B è ormai chiuso

In tempi non sospetti aveva parlato di Reggina in difficoltà, ma la squadra amaranto è riuscita a rispondere alle critiche con i risultati. Era uscito allo scoperto mister Sandro Pochesci, il tempo però ha dato ragione agli uomini di mister Mimmo Toscano. Quinta gara consecutiva senza subire reti, ben quattro vittorie e un pareggio nel momento più delicato del campionato, lo strappo decisivo al campionato è stato fatto. “Si era riaperto il torneo – evidenzia l’ex allenatore di Ternana e Bisceglie ai microfoni di Radio Selene – con la sconfitta di Castellammare contro la Cavese e la vittoria poco brillante di Bisceglie. Ha reagito da grande squadra, perché vincere contro Ternana e Catanzaro significa avere ottenuto punti importanti. Anche con fortuna, perché Carlini ha preso un palo a zero metri. Con i due pareggi del Bari con Cavese e Ternana penso si sia chiuso il campionato. Così come penso sia chiusa la lotta per il secondo posto. Monopoli e Potenza stanno facendo un grandissimo campionato, ma non hanno la qualità che ha il Bari”.

