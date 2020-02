Reggina-Paganese, Toscano in conferenza stampa: “Corazza non è convocato”

22 Febbraio 2020 12:30

La Reggina si prepara per la partita contro la Paganese, le indicazioni in conferenza stampa dell’allenatore Mimmo Toscano

Obiettivo tre punti. La Reggina torna in campo dopo il pareggio in trasferta contro il Catania. Adesso il ritorno al Granillo, di fronte la Paganese. La squadra di Mimmo Toscano non deve correre il rischio di sottovalutare l’avversario, in Serie C non esistono partite facili. Ecco le indicazioni dell’allenatore in conferenza stampa. “Abbiamo analizzato le ultime partite. Contro il Catania siamo mancati negli ultimi 16 metri, soprattutto nel secondo tempo e quando abbiamo schiacciato gli avversari. Possiamo migliorare nell’ultimo passaggio. Le difficoltà sono aumentate, le squadre sono più chiuse”.

SUGLI INFORTUNATI – “Doumbia, Garufo e Rolando hanno recuperato. Corazza e Bresciani non sono convocati”.

SULLA PAGANESE – “Bisogna dare la giusta importanza alla sfida contro la Paganese, è un passaggio fondamentale. Dobbiamo capitalizzare il pareggio contro il Catania, da qui alla fine saranno tutte finali. E’ la parte di campionato più bella. Devi avere sempre la stessa filosofia, bisogna essere aggressivi dal primo minuto. Serve la giusta maturità per portare a casa i tre punti. Dobbiamo spingere sull’acceleratore. Non abbiamo mai guardato l’avversario e non lo faremo adesso. L’importanza delle prossime 12 partite la deve capire anche il pubblico. La squadra percepisce la spinta dei tifosi. Serve sempre lo stesso entusiasmo, non solo con Bari o Ternana”.

SULL’ATTACCO – “Sarao? Come gli altri attaccanti è in condizione. Ha bisogno di entrare in una certa filosofia. Adesso sta bene”.

