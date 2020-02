Reggina, la squadra si carica: Denis e compagni a cena cantano l’inno amaranto [VIDEO]

20 Febbraio 2020 10:43

La Reggina si riunisce a cena per caricarsi tutti insieme alla gara di domenica contro la Paganese: il video dei giocatori che cantano l’inno amaranto

Concentrazione massima in casa Reggina. Domenica allo stadio Granillo arriva la Paganese, una delle formazioni più in forma del Girone C, non sarà un match da sottovalutare. Ne sono consapevoli gli uomini di mister Domenico Toscano, che ieri sera hanno organizzato una cena in una nota pizzeria reggina per fare gruppo e caricarsi insieme in vista del match. Al termine della mangiata non poteva mancare l’inno amaranto, cantato a squarciagola dalla squadra. In prima fila col microfono si è piazzato German Denis, mentre in gran spolvero capitan De Rose ha provveduto a intrattenere i compagni.

