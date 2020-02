Reggina-Paganese, le proteste amaranto sono giustificate: Rivas in posizione regolare, annullata ingiustamente la rete del vantaggio [FOTO]

23 Febbraio 2020 16:23

Reggina-Paganese, tensione altissima nel finale del primo tempo: le proteste amaranto sono giustificate perché la rete del vantaggio era regolare

E’ successo di tutto in campo a fine primo tempo. La Reggina si era portata avanti con un gol di Rivas, ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco su segnalazione del guardalinee. Plateali le proteste amaranto per la rete annullata. Dal frame in basso si nota chiaramente il tocco di Diop e non di un calciatore amaranto. Ma è necessario sottolineare che, anche se la spizzata di testa fosse stata quella di un giocatore della Reggina, il gol sarebbe stato comunque regolare perché Rivas era dietro la l’ultimo difensore campano, che dunque lo tiene in gioco.

