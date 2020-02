Reggina-Paganese, super promozione per i tifosi: come acquistare i biglietti a 1 euro

18 Febbraio 2020 16:38

Reggina-Paganese, la società ha ideato una promozione per i tifosi: in occasione del match casalingo è possibile acquistare i biglietti a 1 o 2 euro

Grande occasione da sfruttare domenica per la squadra amaranto. Dopo il pareggio conquistato in trasferta a Catania, si ritorna a giocare allo stadio Oreste Granillo. Reggina-Paganese è l’incontro valido per la 27ª giornata di campionato, gli uomini di mister Domenico Toscano tenteranno a tutti i costi di tornare alla vittoria. I tre punti sono necessari per non interrompere la marcia promozione, servirà perciò la classica spinta del pubblico calabrese. Per incentivare gli spettatori ad accorrere in massa, la società ha lanciato una promozione che dà la possibilità di acquistare i biglietti ad un prezzo davvero bassissimo: “con una spesa minima di €50 presso lo store di Piazza Duomo sarà possibile acquistare un biglietto in Curva Sud a €1 o Tribuna Est €2 per assistere a Reggina-Paganese del 23 febbraio 2020 (fischio d’inizio ore 15,00)”. E intanto gli addetti societari hanno anche comunicato il via alla prevendita dei tagliandi. Tutte le info sul sito reggina1914.it.

