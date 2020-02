Reggina-Paganese, la probabile formazione amaranto: tra indisponibili e ballottaggi, quanti dubbi per Toscano

22 Febbraio 2020 14:57

Reggina-Paganese, la probabile formazione amaranto: le scelte di mister Toscano e i ballottaggi in vista del match valido per la 27ª giornata

Fa rientro allo stadio Granillo la squadra amaranto, impegnata lo scorso weekend nella trasferta di Catania. Per la 27ª giornata del campionato di Serie C Girone C 2019/2020 è in programma Reggina-Paganese, una gara decisiva per il cammino dei calabresi in virtù dell’obiettivo promozione. In conferenza stampa il tecnico Domenico Toscano ha fatto sapere con certezza che non sarà della sfida bomber Simone Corazza: l’attaccante amaranto ha accusato un fastidio muscolare e non si è allenato in questi giorni, sarà preservato per la sfida di mercoledì contro il Catanzaro. Per l’attacco tornerà invece Doumbia, sicuramente non utilizzabile dal primo minuto, ma comunque a disposizione dell’allenatore. Confermati inoltre i recuperi di Rolando, Bertoncini e capitan De Rose (scontato il turno di squalifica).

Reggina, in difesa torna Bertoncini. In mediana ok De Rose

Una notizia buona e una cattiva riguardano il pacchetto arretrato. L’assenza per squalifica di Gasparetto, uno dei migliori nelle ultime uscite, spiana la strada al rientro di Bertoncini. Intoccabile Loiacono, è invece a rischio la presenza di Rossi: il difensore ha svolto allenamento differenziato in settimana e potrebbe essere lasciato in panchina per precauzione. Scalpita per un posto sul centro-sinistra il rientrante Marchi, favorito su Blondett. Davanti alla difesa riecco De Rose al fianco di Bianchi. Un altro ballottaggio riguarda le fasce, dove Rolando può insidiare sia Garufo che Liotti, sarà una scelta dell’ultimo minuto.

Per Toscano solito dubbio sulla trequarti e in attacco

Soliti dubbi riguardano l’uomo che agirà dietro le punte. Il ballottaggio è Sounas–Bellomo, con il greco che in settimana è stato spesso provato dal tecnico. Più indietro Rivas. In attacco potrebbe essere il turno di Sarao, sul quale Toscano ha espresso un buon giudizio. Per caratteristiche dovrebbe essere Reginaldo l’uomo più adatto per affiancare l’ariete milanese, Denis potrebbe dunque rifiatare e come Doumbia entrare in campo nella ripresa.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA – Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, De Rose, Bianchi, Liotti; Sounas; Reginaldo, Sarao.

