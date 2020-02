Reggina-Paganese, la prevendita non decolla. L’appello di un tifoso del nord: “voi che potete riempire il Granillo, sostenete gli amaranto!”

21 Febbraio 2020 12:50

Reggina-Paganese, procede lentamente la vendita dei biglietti per il match di domenica: l’appello di un tifoso residente al nord rivolto ai reggini

Attenzione massima in casa Reggina per il match di domenica. Allo stadio Granillo arriva la Paganese, una tra le compagini più in forma del girone meridionale. Il tecnico Domenico Toscano ha più volte sottolineato l’importanza di ragionare partita per partire, senza andare troppo oltre e pensare già alle gare contro Catanzaro e Monopoli. E’ per questo che l’allenatore calabrese ha chiesto al popolo reggino di sostenere la squadra al massimo nel momento più decisivo della stagione. Controllando i dati della prevendita dei biglietti però, è chiaro che per il match Reggina-Paganese non si assisterà alla stessa cornice di pubblico avuta contro Bari e Catanzaro. Ai vari appelli si è aggiunto anche quello di un tifoso amaranto residente a Torino che questa mattina si è sfogato ai microfoni della TV ufficiale nel corso del programma “Buongiorno Reggina”. L’uomo ha affermato: “voglio lanciare un messaggio a tutti i reggini. Qui al nord c’è gente che vorrebbe essere allo stadio ogni domenica, ma non può per questioni di distanza e prezzo di treni. Per favore, voi che potete farlo, andate al Granillo e tifate anche per noi, sosteniamo la Reggina!”. Chissà se queste parole riusciranno a spronare gli indecisi e far impennare una vendita che al momento non è decollata.

Valuta questo articolo