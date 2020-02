Reggina-Paganese, Erra: “affronteremo la capolista con la consapevolezza di essere in forma”

22 Febbraio 2020 16:45

Reggina-Paganese, la conferenza stampa del tecnico Erra: importanti indicazioni sulla partita di domani in programma allo stadio Granillo

Trasferta complicata per la Paganese. La squadra campana domani affronterà la capolista del girone meridionale, non facile uscire dallo stadio Granillo con in tasca qualche punto. Il tecnico Alessandro Erra, come di consueto avviene alla vigilia della gara, ha analizzato il match in conferenza stampa. “Affronteremo la gara con spirito di sacrificio, sapendo che ci aspetta uno scontro molto complicato – ha esordito l’allenatore – . Reggina-Paganese sarà per noi un ulteriore banco di prova, andremo a Reggio con la consapevolezza di giocarcela perché siamo in un ottimo momento di forma. Reggina? Le potenzialità dei nostri avversari non li scopriamo certo oggi. Anche all’andata, soprattutto nel primo tempo, ci hanno messo in grande difficoltà. Ognuno gioca per il proprio obiettivo, noi cercheremo di conquistare altri punti per certificare la nostra salvezza. So che sarà una gara proibitiva, ma ho fiducia nei miei ragazzi, siamo usciti a testa alta da ogni terreno di gioco”.

