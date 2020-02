Reggina-Paganese, i convocati di mister Toscano: rientrano in due, out Corazza e Bresciani

22 Febbraio 2020 14:38

Reggina-Paganese, ecco i convocati dell’allenatore Toscano per la partita di campionato. Match fondamentale per la corsa promozione

Reggina-Paganese convocati – La Reggina torna in campo dopo il pareggio in trasferta contro il Catania, l’obiettivo è riprendere la corsa verso la promozione. L’intenzione degli amaranto è di conquistare bottino pieno davanti al pubblico amico, fondamentale la spinta dei tifosi come confermato da mister Toscano in conferenza stampa. Di fronte la Paganese, squadra inferiore dal punto di vista tecnico ma che non va comunque sottovalutata. E’ stata diramata la lista dei convocati, assenza pesante per la compagine calabrese. Out Corazza, l’attaccante non ha recuperato dall’infortunio. Non figura nell’elenco l’esterno Bresciani, così come lo squalificato Gasparetto, mentre fanno rientro Mastour e Doumbia.

Ecco la lista dei convocati

Di seguito la lista dei 24 convocati diramata dal tecnico Toscano in vista di Reggina-Paganese:

Portieri: Farroni, Guarna;

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin;

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Sounas;

Attaccanti: Bellomo, Doumbia, Denis, Reginaldo, Sarao.

