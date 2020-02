Reggina-Paganese 3-0, le pagelle di StrettoWeb: Denis sfonda la porta, Bertoncini tre metri sopra il cielo

23 Febbraio 2020 17:00

Reggina-Paganese, le pagelle di StrettoWeb, è andata in archivio la partita valida per il campionato di Serie C. Emozioni e tensione al Granillo

Reggina-Paganese, le pagelle di StrettoWeb – Primo tempo di tensione e… botte. Poi nella ripresa la Reggina sale in cattedra. Si è concluso il match valido per il campionato di Serie C, successo per la squadra di Mimmo Toscano e scatto che può risultare decisivo per la corsa promozione. Nel primo tempo l’occasione più importante è nel finale, gol regolare annullato a Rivas, giustificate le proteste dei padroni di casa e parapiglia in campo. Nella ripresa entra Denis e cambia la partita, il Tanque non sbaglia dal dischetto. Il raddoppio è nell’aria ed arriva con Rubin, il terzino bravo a farsi trovare nel posto giusto, è 2-0. Nel finale la squadra di Mimmo Toscano controlla il match e chiude i conti ancora con Denis, finisce 3-0. Tre punti fondamentali per il club dello Stretto che si avvicina sempre di più all’obiettivo.

Reggina (3-4-1-2):

Guarna voto 6: solo qualche conclusione dalla lunga per la Paganese che fa fatica a rendersi pericoloso. Risponde presente: ‘GUARNIANO’ DELLA PORTA.

Loiacono voto 6: un pò nervoso nel primo tempo, innesca un parapiglia. Per il resto dirige la difesa con la solita esperienza e qualità: GLADIATORE.

Bertoncini voto 6.5: torna titolare per la squalifica di Gasparetto. E’ l’uomo scelto anche per provare ad impostare, lo fa con discreta qualità: TRE METRI SOPRA IL CIELO.

Rossi voto 7: non ci sono più aggettivi per definire il difensore amaranto: PERFETTO.

Garufo voto 6.5: rispetto a Blondett è un terzino di ruolo e spinge sempre con insistenza. Mette in area qualche cross pericoloso: GARUFO PREGIATO.

Bianchi voto 6: fa sentire la sua fisicità a centrocampo, ma è ingenuo in occasione dell’ammonizione che lo costringerà a saltare il big match contro il Catanzaro: CARTELLINO BIANCHI.

De Rose voto 6.5: corre sempre per due, ci prova anche dalla distanza ma il risultato non è entusiasmante: MASTINO.

Rubin voto 7: si fa trovare al momento giusto ed al posto giusto. La sua esperienza in campo si fa sentire: DIAMANTE PREZIOSO.

Bellomo voto 6: tocca il pallone con la solita classe, dà tutto in campo ed esce tra gli applausi del pubblico: BENTORNATO.

Rivas voto 6: inizio in affanno, poi sale in cattedra con giocate di altra categoria. Solo l’arbitro gli nega la gioia del gol: SAMBA.

Reginaldo voto 5.5: le qualità non mancano, ma non riesce a sfruttare alcune potenziali occasioni pericolose: MACCHINOSO.

(DAL 46′ Denis voto 8.5: entra in campo e cambia la partita con la solita grinta, trasforma dal dischetto, sfonda la porta nel finale: DETERMINANTE COME POCHI.

(DAL 67′ Sounas voto 6.5: subito in campo con grinta, va vicino al gol).

(dal 67′ Blondett voto 6).

(dal 75′ Liotti s.v.).

(dall’84’ Sarao s.v.)

