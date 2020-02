Reggina-Paganese 2-0 LIVE: uno-due amaranto firmato Denis e Rubin

23 Febbraio 2020 15:50

Reggina-Paganese LIVE, si gioca il match della 27ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca in diretta della partita

LIVE – Domenica di grande calcio allo stadio Granillo, si gioca Reggina-Paganese. Gli amaranto scendono in campo per portare a casa un successo fondamentale ai fini della promozione diretta, la vittoria è necessaria per mantenere il distacco dal Bari e dalle altre inseguitrici. Il tecnico Domenico Toscano ha chiesto ai suoi ragazzi di premere sull’acceleratore in questo momento, che il più delicato e decisivo della stagione. Di fronte agli amaranto c’è una squadra in salute, in cerca di altri punti per raggiungere la salvezza matematica al più presto. Ci si aspetta dunque una partita molto divertente e ricca di emozioni. Segui su StrettoWeb la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale dei nostri inviati allo stadio:

52′ RADDOPPIO DELLA REGGINA CON RUBIIIINNN!! 2-0 E PAGANESE ANNICHILITA. L’AZIONE NASCE SULLA DESTRA, RUBIN METTE IN RETE A PORTA VUOTA.

49′ HA SEGNATO CON IL NUMERO 19 GERMAN DENIS: REGGINA E’ IN VANTAGGIO 1-0!

48′ CALCIO DI RIGORE PER LA REGGINA. Spinta in area e l’arbitro indica il dischetto.

46′ Inizia la ripresa. Entra in campo German Denis: è uscito Rivas.

Intanto arriva il dato spettatori: sono esattamente 8,296 i tifosi presenti. Da Pagani circa 40 ultras a sostegno della squadra di mister Erra.

45′ + 6′ Il primo tempo si conclude con la Reggina tutta in avanti, ma il risultato è di 0-0. Tutti intorno all’arbitro per reclamare un calcio di rigore, che in diretta sembra nettissimo, e un gol annullato per presunto fuorigioco. Taibi su tutte le furie, cerca con nervosismo uno scambio di parole col guardalinee.

45′ + 1′ Continuano le proteste in campo, anche Toscano abbandona la panchina per dire qualcosa al guardalinee. Lo stadio grida “venduto” all’arbitro e nuovamente parte una rissa tra i giocatori.

43′ Gol della Reggina! Ha segnato Rivas! I calciatori festeggiano, ma il guardalinee alza la bandierina per segnalare un fuorigico. Tutti intorno all’assistente di gara per capire cosa abbia visto. Non ci credono gli uomini di Toscano.

37′ Partita bloccata e molto nervosa, però la Reggina prova ad essere pungente. Si gioca solo in una metà campo.

29′ Si scatena una rissa in campo per un fallo di Diop. De Rose e e Loiacono intervengono in difesa di un campo e parte un parapiglia con la panchina amaranto che quasi entra in campo. L’arbitro ammonisce l’attaccante campano e Loiacono.

24′ Ammonito Bianchi per un fallo a centrocampo: era diffidato, salterà la trasferta di Catanzaro. Plateale il gesto del calciatore.

20′ Alta di poco una punizione calciata da Reginaldo.

18′ Calcio di rigore reclamato dai padroni di casa. Un cross di Reginaldo sembra aver sbattuto sul braccio di un difensore, ma l’arbitro fa segno di proseguire tra le proteste di pubblico e giocatori. Intanto Caccetta è il primo ammino della gara.

17′ Reggina pericolosa per la prima volta dalle parti di Baiocco. Rivas di sinistro non trova la porta da buona posizione.

14′ Abou Diop ci prova dalla distanza e per poco non beffa Guarna. Parata in due tempi per l’estremo difensore amaranto.

6′ Prova a sfondare sulla destra Garufo, chiude tempestivamente la difesa campani.

1′ Inizia la partita! La Paganese in completo blu muove il primo pallone. La Reggina in divisa amaranto attaccherà da Curva Nord verso Curva Sud in questo primo tempo.

Giornata soleggiata, ma con forte vento allo stadio Granilo. Le squadre sono in questo momento in campo per il riscaldamento. Anche le tribune iniziano a riempirsi di spettatori!

Reggina-Paganese, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali del match Reggina-Paganese:

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rubin; Bellomo; Rivas, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Blondett, Liotti, Marchi, Rolando, De Francesco, Nielsen, Sounas, Denis, Doumbia, Sarao. Allenatore: Toscano.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Bramati, Bonavolontà, Perri; Diop, Calil. A disposizione: Bovenzi, Scevola, Mattia, Gaeta, Alberti, Scarpa, Cavucci, Capece, Schiavino, Acampora, Guadagni, Musso. Allenatore: Erra

