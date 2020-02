Reggina-Monopoli è come una finale: Serie B ad un passo, atteso il record di presenze al Granillo per la battaglia decisiva

27 Febbraio 2020 14:59

Inizia la prevendita dei biglietti per Reggina-Monopoli, 29ª giornata del campionato di Serie C Girone C: al Granillo sarà una festa per la Serie B quasi raggiunta

Il popolo amaranto è in festa dopo la vittoria nel Derby della Calabria che ha fatto salire a +10 il distacco in classifica della Reggina sul Bari. La Serie B adesso è davvero ad un passo, merito della squadra di mister Toscano capace di superare nel migliore dei modi il momento più decisivo del campionato. L’obiettivo promozione è ogni settimana sempre più vicino, e di gara in gara cresce l’entusiasmo dei tifosi che già si proiettano con la mente al ritorno in cadetteria a distanza di sei anni dall’ultima volta. Tutto l’ambiente reggino è dunque in tripudio e si prepara con estrema positività alla prossima gara. Allo stadio “Oreste Granillo” arriva il Monopoli, terza forza del girone meridionale, ormai una vera e propria certezza del torneo.

Il pubblico reggino non si farà trovare impreparato, sarà anche in questo caso al fianco degli uomini in amaranto per riuscire a superare l’ultimo vero grande ostacolo proposto dal calendario sino al termine della stagione. Battere anche la compagine di mister Scienza potrebbe voler dire essere davvero con entrambi i piedi in Serie B. Per l’occasione la società del presidente Gallo ha riaperto anche la Curva Nord, ha mantenuto una delle promesse fatte in estate, si attende una cornice di pubblico simile a quella avuta contro Bari e Catanzaro. Tocca adesso ai tifosi non deludere le aspettative del patron amaranto. E intanto parte oggi la prevendita: “La Reggina comunica che è attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e il Monopoli prevista per domenica 1 marzo alle ore 15:00”. E’ praticamente una finale, giorno e orario sono perfetti, anche le previsioni meteo annunciano un pomeriggio di sole. Ci sono tutte le condizioni per essere presenti e sostenere i ragazzi in quella che per la Reggina è senza dubbio una delle ultime battaglie sportive da vincere prima di staccare il pass per la Serie B.

