Reggina-Monopoli, Scienza: “amaranto con merito al primo posto, ma domenica non dormiranno sonni tranquilli”

28 Febbraio 2020 15:32

La conferenza stampa di Giuseppe Scienza in vista di Reggina-Monopoli, gara valida per la 29ª giornata di campionato: le parole dell’allenatore dei pugliesi

Reggina-Monopoli può considerarsi una finale. Gli amaranto comandano il girone meridionale di Lega Pro e viaggiano spediti verso il traguardo promozione. Domenica allo stadio Granillo arriverà la compagine di mister Giuseppe Scienza, terza forza del campionato e squadra molto difficile da affrontare. Il commento dell’allenatore pugliese in conferenza stampa a soli due giorni dalla partita: “non facciamoci prendere da particolari ansie, per noi il torneo è già vinto. Il primo posto appartiene con merito alla Reggina che da inizio hanno ci sta mettendo fisicità e bel gioco. Noi andremo in Calabria per goderci questo magico momento, con la consapevolezza di chi sa che può ottenere qualcosa di importante. Abbiamo grande rispetto dei nostri avversari, ma neanche loro possono dormire sonni tranquilli. La Reggina ha un attacco pesante e muscolare, hanno tanti calciatori fisicamente molto forti, dovremo essere bravi a ripartire”. Infine un commento generale sulle posizioni al vertice: “è un campionato di difficile lettura. Se escludiamo la Reggina, le altre squadre sono tutte in equilibrio. Con Potenza e Ternana ce la giocheremo per il terzo posto, sarebbe importante conquistare questa posizione”.

