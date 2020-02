Reggina-Monopoli, la probabile formazione amaranto: torna Bianchi, ballottaggio in attacco

29 Febbraio 2020 15:19

Reggina-Monopoli, la probabile formazione amaranto: le scelte di Toscano e i ballottaggi in vista del match valido per la 29ª giornata del campionato

Reggina-Monopoli è il big match della 29ª giornata del campionato di Serie C Girone C. La squadra amaranto ha la possibilità di infliggere l’affondo decisivo alle dirette rivali in classifica e spianarsi la strada in modo definitivo verso il ritorno in Serie B. La vittoria nel derby contro il Catanzaro ha portato grande entusiasmo, allo stadio Granillo ci sarà un pubblico festoso ad attendere i ragazzi di Toscano. Ancora una volta non ci sarà l’acciaccato Corazza, mentre fa rientro Bianchi dopo una giornata di squalifica. L’avversario che si pone sul cammino reggino è un osso duro, non si lascerà oltrepassare facilmente. La banda di mister Scienza è in piena lotta play-off, a soltanto due punti dal Bari, cercherà l’ennesimo incredibile risultato della sua stagione.

Reggina, difesa in emergenza: Rossi c’è?

Per Toscano qualche problema di troppo in difesa. Il vice capitano Loiacono ha avuto la febbre fino a venerdì e in settimana non si è allenato, dunque difficilmente sarà in campo contro il Monopoli. Va così verso la conferma Blondett, mentre Gasparetto sostituirà l’infortunato Bertoncini. Non al meglio Rossi (anche lui febbricitante) ma, essendo sceso in campo con il Catanzaro, la sua non sembra essere un’influenza grave. In ogni caso difficilmente Toscano deciderà di lasciarlo fuori, perché cambiare totalmente il pacchetto arretrato in una gara così complicata metterebbe a rischio tutti i meccanismi di un reparto perfetto nelle ultime giornate.

Reggina, Rivas e Doumbia sono in forma: i dubbi di Toscano

Come detto in precedenza, Bianchi in mediana sarà al fianco di capitan De Rose. Sulle fasce c’è un ballottaggio a tre per due maglie con Garufo e Rubin favoriti sul rientrante Rolando, che potrebbe essere adattato sulla fascia sinistra. I maggiori dubbi per lo staff tecnico amaranto riguardano la trequarti e l’attacco. Bellomo dovrebbe rientrare dopo il turno di riposo concessogli a Catanzaro, Rivas però è in grandissima forma, rappresenta più che un’insidia. L’esperimento dell’honduregno in attacco con Reginaldo non ha funzionato e presumibilmente non sarà riproposto. Il brasiliano farà piuttosto coppia d’attacco con uno fra Denis e Doumbia: il francese è galvanizzato dopo l’assist nel derby e ha le stesse chance del Tanque di partire titolare.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2) – Guarna; Blondett, Gasparetto, Rossi; Garufo, De Rose, Bianchi, Rubin; Bellomo; Denis, Reginaldo.

Valuta questo articolo