Reggina-Monopoli, i 23 convocati di Toscano: recuperi importanti in difesa

29 Febbraio 2020 14:03

Reggina-Monopoli, mister Toscano ha diramato la lista dei convocati per il match della 29ª giornata del Girone C di Serie C: gli squalificati e gli infortunati

Non può permettersi di far calcoli la Reggina, che ha nelle mani tutto il proprio destino. La squadra amaranto ha racimolato un vantaggio considerevole dalle rivali in classifica, a dieci giornate dalla fine del campionato deve soltanto pensare a vincere più gare possibili per raggiungere il prima possibile la matematica promozione in Serie B. Per la gara contro il Monopoli l’allenatore amaranto è sicuro di dover fare a meno di Corazza (affaticamento muscolare) e del lungodegente Bresciani. Alla lista degli indisponibili si sono aggiunti Bertoncini e lo squalificato De Francesco. Ecco allora di seguito la lista dei 23 convocati di Toscano per il match Reggina-Monopoli:

Portieri: Farroni, Guarna;

Difensori: Blondett, Garufo, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin;

Centrocampisti: Bianchi, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Sounas;

Attaccanti: Bellomo, Doumbia, Denis, Reginaldo, Sarao.

