Reggina-Monopoli si gioca in anticipo su Fifa 20: ecco come è andato a finire il primo round [VIDEO]

Reggina-Monopoli si gioca con due giorni d’anticipo. E’ successo su Fifa 20. A sfidarsi le coppie Farroni-Sounas e Fella-Carriero

Reggina-Monopoli si giocherà domenica pomeriggio. Una gara importantissima, quasi decisiva in vista della corsa promozione. Le due squadre, però, si sono già sfidate a colpi di social. E’ successo all’andata, cosa che si è ripetuta a due giorni dalla gara di ritorno. Protagonisti stavolta i videogiochi, in particolare il noto Fifa 20. A darsi battaglia sono state le coppie formate da Farroni e Sounas per la Reggina e da Fella e Carriero per il Monopoli. Ad andare in scena è stata un’amichevole tra Italia e Italia. Dopo l’iniziale vantaggio dei due amaranto, la coppia biancoverde ha ribaltato il punteggio. A pochi istanti dalla fine il gol del pareggio a fissare il risultato sul 2-2. Domenica pomeriggio si scenderà in campo sul serio. E stavolta la Reggina proverà a portare a casa il bottino pieno. In basso il VIDEO.



