Reggina, Michele Napoli: “Vi parlo del mio rapporto con Toscano. Ci somigliamo molto, ma ha un difetto”

19 Febbraio 2020 21:46

Reggina, l’intervista a Michele Napoli: il vice allenatore amaranto ha parlato del suo rapporto con il tecnico Domenico Toscano

La spalla destra di mister Domenico Toscano ormai da tanti anni. Il vice allenatore Michele Napoli lo conosce ormai da tantissimi anni, ai microfoni della TV ufficiale amaranto ha parlato del loro legame: “è un rapporto consolidato nel tempo. Dal 2007 che siamo insieme. Mi torna in mente la promozione al primo anno col Cosenza, che riuscimmo a riportare in C2 prima e C1 poi. Come dimenticare il campionato vinto a Terni, il primo posto in Serie C e l’anno successivo in cadetteria. Avellino? Un’esperienza che non rifaremmo di sicuro. Non è un posto adatto al nostro modo di lavorare. Fummo illusi da una serie di mancate promesse, ma anche dalle esperienze negative ci sono aspetti che ti aiutano a migliorare. Con Mimmo ci somigliamo in tanti aspetti e poi c’è un grande rapporto fuori dal campo, sono sicuro che il nostro legame durerà nel tempo. Prossime partite? Sono importanti, ma non decisive. Abbiamo un buon margine di vantaggio e cercheremo di difenderlo. Andremo a Catanzaro e poi ospiteremo il Monopoli, due partite toste a cui sono sicuro che risponderemo presente”.

Napoli conosce pregi e difetti di Toscano: “Mimmo è un tipo che sa cosa vuole. E’ uno sempre sul pezzo, che cura tutto a 360°. Ciò gli dà la possibilità di ottenere risultati importanti. E’ un allenatore vincente, bravo e preparato, lo ha dimostrato anche in Serie B. Riesce a trasmettere questa sue qualità alle squadre che dirige. Ha un difetto, forse è un po’ troppo diretto e istintivo, va sempre a mille all’ora. E’ un aspetto che dovrebbe migliorare”.

