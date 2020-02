Reggina, mentalità ultras: sostegno da Bari e Salerno per il tifoso Casciano. Oggi i funerali della madre [FOTO]

19 Febbraio 2020 11:59

Reggina, da Bari e Salerno arriva il sostegno per l’ultras Casciano. I funerali della madre Tota saranno oggi alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Bruno

Reggio Calabria – Gesto apprezzabile e significativo dei tifosi di Salernitana e Bari nei confronti dell’ultras reggino Francesco Casciano, che ieri ha subito la triste notizia della morte della madre. Sui manifesti della signora Scagliola Antonietta, chiamata affettuosamente da tutti “Tota”, apparsi in queste ore in città, sono presenti anche i simboli dei gruppi ultras granata e biancorossi. Una rappresentanza giungerà inoltre oggi in città per partecipare ai funerali, che si terranno alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Bruno sul Viale Nicola Manfroce.

