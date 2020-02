Reggina, Loiacono: “giochiamo sempre in casa, lunedì è più importante per la Ternana”

3 Febbraio 2020 21:47

La Reggina è reduce dal successo contro la Vibonese, le indicazioni del difensore Loiacono

E’ il momento di commentare il successo della Reggina nel match contro la Vibonese, tre punti fondamentali per la promozione. Durante la trasmissione ‘Passione Amaranto’ ha parlato il difensore Giuseppe Loiacono. “Quella di ieri è stata una gara complicata contro una buonissima squadra, è stata una partita difficile ma l’importante è sempre conquistare i tre punti. Il girone di ritorno è insidioso, non siamo partiti benissimo ed è molto difficile tenere il passo dell’andata, l’importante è mantenere questo vantaggio fino alla fine e rimanere sempre concentrati e lavorare con intensità. La differenza con la mia ex squadra (il Foggia) è poca, l’entusiasmo è simile e per noi calciatori questo è bello. Non mi aspettavo il passo falso della Ternana e questo dimostra che il campionato è durissimo, un pareggio che comunque ci può stare. Loro marcano uomo contro uomo, l’intenzione era quella di uscire e consegnare il pallone ai centrocampisti, loro erano predisposti bene in campo e hanno cercato di indebolirci a centrocampo. Guarna è stato bravo, è un grandissimo portiere, basta un gol subito per ricevere le critiche. Abbiamo una squadra completa, tutti titolari. Il pubblico è il dodicesimo uomo in campo, siamo fuori casa ed invece giochiamo in casa. Gli infortuni fanno parte della stagione, purtroppo sono successi tutti insieme, Corazza deve stare sereno. Adesso sta segnando Denis”.

“Non è cambiato nulla rispetto all’andata, la differenza è che non riusciamo a tenere quel passo, le squadre iniziano a studiarti e non è facile, poi per tutte adesso ogni partita è fondamentale per raggiungere l’obiettivo. E’ un campionato difficile e le squadre sono attrezzate, le partite più difficili sono quelle contro quelle che devono salvarsi, l’importante è essere concreti. Proviamo sempre qualche schema, la palla bassa sul primo palo non è programmato. La partita di lunedì è più importante per la Ternana che ha un solo risultato a disposizione, noi proveremo comunque a vincere. Denis è un grande calciatore ma soprattutto un professionista serio, ha tanta esperienza, è un pregio averlo in squadra, adesso è entrato in grande forma e si diverte. L’ideale sarebbe giocare bene e vincere ma alla fine contano i tre punti”. Qualche gol di troppo nelle ultime partite? “Dobbiamo stare più attenti, abbiamo preso gol da palle inattive o tiri da lontano. Non ci faremo condizionare dagli altri risultati, il Monopoli è una squadra forte ed anche l’allenatore è bravissimo. Il presidente Gallo è un vincente”.

