Reggina, Gallo: “ho fatto tutto questo perché amo Reggio, la città mi ha adottato”

12 Febbraio 2020 15:25

Il presidente Luca Gallo ha espresso la propria opinione sul match contro la Ternana: per il patron della Reggina il campionato è ancora lungo

Una vittoria fondamentale in termini di classifica, ma non decisiva. E’ questo il messaggio lanciato da Luca Gallo, che tiene in guardia la Reggina in vista del finale di stagione. Il presidente amaranto comunque, ai microfoni di Rai Sport, sottolinea l’importanza del pubblico: “12,300 spettatori per una partita di Serie C fanno capire la voglia di calcio che ha questa città e le potenzialità che possiede il nostro club. Il gol di Liotti è stato bellissimo. Nel nostro girone tutte le gare sono difficili, anche la Ternana è una grande squadra, così come il Bari ha un gruppo di alto livello. Il campionato è lungo, ci sono altre 13 partite. I miei ragazzi sanno ciò che devono fare, non ho fatto alcun discorso alla squadra prima del match”.

E’ passato poco più di un anno da quando Luca Gallo è divenuto presidente della Reggina, ha già raggiunto risultati importanti: “ci ho messo tanta passione per una città che amo. Sono un reggino adottato ormai. Sono entusiasta di quanto fatto, ma ancora è tutto in gioco. Taibi, Gianni, Toscano, Russo sono tutti personaggi importanti e tutto questo è grazie a loro. Io non ho nessun merito. Polisportiva con basket e altri sport? No, smentisco queste voci. Mi sto occupando solo della Reggina, che è già tanto complicato”.

