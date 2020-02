Reggina, finalmente! Contro la Paganese potrebbe essere riaperta la Curva Nord [DETTAGLI]

18 Febbraio 2020 15:57

Già dalla prossima gara interna della Reggina, quella di domenica contro la Paganese, potrebbe essere riaperta la Curva Nord: tutti i dettagli

Una notizia che ogni tifoso della Reggina aspettava da un po’. Più che per esigenza, perché evoca ricordi dolci e belli. Come verificato dalla nostra redazione, è vicina, finalmente, la riapertura della Curva Nord. Già dalla prossima sfida, quella contro la Paganese, potrebbero essere riaperti i tornelli del settore chiuso da tanti anni.

L’ultima volta è infatti risalente alla semifinale playoff in Serie B tra gli amaranto e il Novara. Una decina d’anni circa di assenza. Ma la ferma volontà della società presieduta da Luca Gallo era quella di far tornare la gente a riempire quei gradoni. Il settore, come più volte affermato dal DG Andrea Gianni, sarà riservato ai più piccoli.

Conclusi i lavori di manutenzione per rendere agibile il settore (interventi ai bagni, alle telecamere, ai tornelli), si attende soltanto il sì della Commissione Provinciale di Vigilanza, previsto per domani. Qualora non dovessero sorgere ulteriori problematiche, dunque, già per questa domenica dovremmo assistere ad una novità per certi versi ‘storica’…

Valuta questo articolo