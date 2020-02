Reggina, l’eroe del Granillo Liotti: “Sono stato sveglio fino alle 5 del mattino. Ecco a chi dedico il gol”

11 Febbraio 2020 17:50

Daniele Liotti è il nuovo eroe del Granillo: l’esterno della Reggina è intervenuto ai microfoni di Sky per conto di ‘Area C’

Uomo in copertina. Daniele Liotti, nuovo eroe del Granillo. Il suo eurogol ha regalato i tre punti alla Reggina nella magica notte di ieri. Battuta la Ternana (mandata a + 11), con allungo sul Bari a + 8. L’esterno ex Pisa ha parlato, ai microfoni di Sky, per conto della trasmissione ‘Area C’. Queste le sue parole.

“Sono stato sveglio fino alle 5 del mattino, ho risposto ai tanti messaggi ricevuti. Mia mamma è venuta apposta a vedermi, ho promesso che le avrei dedicato il gol e così è stato. La trattativa per venire qui? Già si tenevano in contatto quest’estate Taibi e il mio procuratore Paoloni, vedevo l’entusiasmo che c’era da agosto. All’andata i miei compagno hanno battuto tutti i record. Poi da quando sono arrivato mi hanno accolto bene. L’obiettivo della Reggina? Arrivare sempre più in alto”.

