Reggina, entusiasmo Rivas: “dieci punti dal Bari sono tanti. Monopoli? Proveremo a batterlo”

27 Febbraio 2020 16:50

L’entusiasmo di Rivas, autore della rete che ha permesso alla Reggina di battere il Catanzaro nel derby: parole su Bari e Monopoli

Ha solo rimandato di una settimana il ritorno al gol Rigoberto Rivas. Il calciatore honduregno aveva segnato anche contro la Paganese, ma la rete gli fu ingiustamente annullata dall’arbitro per un presunto fuori segnalato dal guardalinee. Il #11 amaranto si è riscattato nel derby contro il Catanzaro, spingendo in rete l’assist di esterno destro di Doumbia e facendo esplodere il settore ospiti riservato ai tifosi reggini. “Siamo molto contenti per la vittoria – ha commentato ai microfoni di Radio Gamma – . Adesso il Bari è lontano dieci punti. E’ un grande distacco, ma anche dieci partite sono numerose. Pensiamo solo al Monopoli. Domenica è una partita molto difficile in casa dobbiamo provare a vincerla”. Entusiasta dunque il trequartista della Reggina, che però resta coi piedi per terra. Il prossimo avversario in campionato è una corazzata, servirà una nuova vittoria per mettere un altro importante mattoncino verso la promozione.

Valuta questo articolo