Reggina, il ds Taibi: “soddisfatto del mercato. Serie B? Restiamo coi piedi per terra”

3 Febbraio 2020 13:20

L’intervista rilasciata da Massimo Taibi: il direttore sportivo della Reggina ha analizzato il mercato e parlato dell’obiettivo promozione

Prova di maturità superata per la Reggina, vittoriosa in trasferta sul campo della Vibonese. Non è stato semplice per gli uomini di mister Toscano portare a casa i tre punti ma, grazie ad una prestazione di cuore e intelligenza, la vittoria è comunque arrivata. Una grande mano è arrivata soprattutto dai calciatori subentrati nella ripresa, che hanno permesso alla squadra di gestire il risultato e chiudere sul nascere le speranze avversarie. Tra questi gran supporto l’hanno dato i neo acquisti Sarao e Liotti, subito pronti a sostenere la causa amaranto. Il d.s. Massimo Taibi è intervenuto ai microfoni di Tmw, ha espresso il suo giudizio sugli innesti arrivati nel mercato di gennaio: “siamo davvero molto soddisfatti, perché con il mister e il club avevamo programmato da tempo questi tre innesti, che abbiamo subito trovato. Di fatto con il lavoro ci siamo portati avanti perché serve sempre un mesetto per l’inserimento in squadra di nuovi calciatori, e noi alla ripresa post sosta avevamo tutti. C’è stata solo un’uscita, con il presidente avevamo deciso che dovevamo rimanere così. Salandria? Il ragazzo è molto legato a Reggio Calabria, ed è un giocatore importantissimo, la scelta è stata dura ma logica. A centrocampo avevamo nove elementi, lui era chiuso ma meritava di giocare. Presentandosi l’importante opportunità di Catania, abbiamo preferito optare per questa scelta”.

Infine una battuta sull’obiettivo promozione in Serie B: “dobbiamo vivere di domenica in domenica, il campionato adesso si è fatto davvero molto duro per tutti, il girone di ritorno è sempre diverso. Dobbiamo tenere i piedi ben saldi a terra e lavorare, consapevoli che ce la giochiamo”.

Valuta questo articolo