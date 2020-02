Reggina, De Rose: “alle chiacchiere abbiamo sempre risposto sul campo. Noi crediamo alla Serie B”

19 Febbraio 2020 21:59

Intervista al capitano Francesco De Rose: il centrocampista della Reggina si riprenderà la maglia da titolare con la Paganese dopo una giornata di squalifica

Il leader della Reggina firmata mister Domenico Toscano è pronto a rientrare. Francesco De Rose non ha potuto prendere parte alla trasferta di Catania, ma con la Paganese tornerà regolarmente ad occupare il proprio posto davanti alla difesa. Nel corso della trasmissione “Vai Reggina”, ospite durante la trasmissione condotta da Maurizio Insardà, il capitano amaranto si è così espresso: “il bilancio al momento è positivo. Do voto 10 alla mia Reggina perché avere sei punti di vantaggio dal secondo posto è motivo di soddisfazione. Non è facile tenere dietro Bari, Monopoli e Ternana. Daremo filo da torcere a tutti. Se c’è qualcuno che merita di vincere il campionato, quelli siamo noi. Al di là delle chiacchiere che si sono dette, noi abbiamo risposto sempre sul campo. Paganese? E’ una squadra in salute, ma noi siamo molto concentrati. Vogliamo portare a casa una vittoria che può dare serenità in vista del futuro. Serie B? Aspettiamo la fine del campionato. Ci aspettano partite fondamentali, ma dobbiamo ragionare gara per gara. Catanzaro sarà una trasferta difficile, è sempre un derby, non dobbiamo dare fiato a nessuno e continuare la nostra scia. Tifosi? Saranno al nostro fianco sino alla fine, sanno che stiamo dando il massimo. La promozione è un sogno di tutti, negli occhi dei miei compagni vedo tanta speranza”.

