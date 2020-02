Reggina, De Laurentiis ti ‘gufa’: “stasera tifo Ternana”

10 Febbraio 2020 15:11

La Reggina in campo contro la Ternana e De Laurentiis ‘tifa’ per la squadra ospite

Obiettivo tre punti. La Reggina non deve fare calcoli nel match del campionato di Serie C contro la Ternana, occasione ghiotta per la squadra di Mimmo Toscano che può mandare un segnale decisivo per la corsa al primo posto. Gli amaranto possono sfruttare anche il pareggio di ieri tra Monopoli e Bari, vincere vorrebbe dire avvicinarsi sempre di più all’obiettivo. Nel frattempo il presidente del Bari Luigi De Laurentiis in un’intervista a RadioBari ha dichiarato di augurarsi un successo della Ternana: “Io punto sulla vittoria della Ternana: preferisco mettere ancora più pressione alla capolista. Preferisco essere con gli stessi punti della Ternana, ma avvicinarmi alla Reggina”. Una dichiarazione che carica ancora di più l’ambiente per una partita già molto sentita e che potrebbe indirizzare il campionato verso un sogno atteso ormai da tempo dai tifosi della Reggina. Solo qualche ora e poi tutte le chiacchiere non avranno più senso.

