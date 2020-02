Reggina, sei tutta cuore e passione. Michele Napoli e figlia cantano: “la capolista se ne va” [VIDEO]

24 Febbraio 2020 16:23

Il video pubblicato da Michele Napoli su Instagram esprime la grande gioia in casa Reggina per la vittoria contro la Paganese

Grande festa in casa Reggina per il netto successo contro la Paganese. Il triplice fischio dell’arbitro ha liberato tutta la gioia dello stadio Granillo, è stata come una liberazione dopo una lunga serie di partite vissute sempre con l’acqua alla gola e risultati sempre in bilico fino al novantesimo. Come di consueto la squadra a fine gara si è riunita sotto la Curva Sud per raccogliere l’affetto dei tifosi amaranto. Un bellissimo momento e lo testimonia il video pubblicato dal vice allenatore Michele Napoli. Il braccio destro di Toscano ha postato nelle sue storie una breve clip mentre abbraccia la figlia e canta con lei “la capolista se ne va”. Di seguito il video.

