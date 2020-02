Reggina, Corazza: “non cadiamo nella trappola di chi fa polemiche. Ternana? Non cederemo nulla”

6 Febbraio 2020 14:12

L’intervista al bomber Simone Corazza: l’attaccante della Reggina ha commentato il momento personale e della squadra. Uno sguardo anche alla Ternana

Non è ancora riuscito ad andare a segno in questo 2020 bomber Simone Corazza, ma prima o poi si sbloccherà. E chissà non ci riesca proprio contro la Ternana. L’attaccante della Reggina sta vivendo un momento di astinenza da gol, ma il pubblico è sempre dalla sua parte: “mi fa molto piacere ricevere messaggi di stima, ne sono grato. I tifosi amaranto sono eccezionali, con me e con tutta la squadra. La loro speranza è la Serie B, ma è il sogno che coltiviamo anche noi giocatori”, ha rivelato l’ex Novara alle colonne del “Quotidiano del Sud”.

TERNANA – “Troveremo di fronte una squadra agguerrita -ha proseguito Corazza- , che avrà voglia di accorciare il distacco in classifica. E’ la loro occasione per non farsi staccare ancora di più, ma la Reggina non sarà disposta a cedere nulla”. Infine un giudizio sulle tante polemiche di questi giorni: “cerchiamo sempre di andare oltre, andiamo avanti per la nostra strada. Certo, alcune dichiarazioni ti infastidiscono, ma non cadiamo in provocazioni. Sono espedienti per cercare di portarci problemi, ma non cadiamo nella loro trappola. Loro devono rincorrerci e tentano il recupero anche attraverso questo”.

