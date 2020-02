Reggina, contro il Monopoli riapre la Curva Nord: le promo ed i prezzi

27 Febbraio 2020 11:47

La Reggina pensa già alla partita contro il Monopoli, il club riapre la Curva Nord. Tutte le promo ed i prezzi per il prossimo match

A grandi passi verso la Serie B. La Reggina è reduce dal successo in campionato nel derby contro il Catanzaro, scatto che può risultare decisivo. Nel frattempo in occasione della gara contro il Monopoli, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, il club dispone la riapertura della Curva Nord.

Per i ragazzi nati dall’1 gennaio 2007 (Under 13) e per gli Over 70 il costo del biglietto è di 1,50€. Per la fascia di età maschile compresa tra i 14 e i 69 il prezzo del tagliando è di 10€ più costi di prevendita. Le donne, invece, potranno acquistare al costo di 8€.

I biglietti per la Curva Nord saranno acquistabili esclusivamente presso la biglietteria sita in piazza Duomo. Non è consentito il cambio del nominativo.

Valuta questo articolo