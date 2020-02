Reggina, Colomba: “è l’ora di raccogliere quanto seminato, ma non va commesso un errore…”

21 Febbraio 2020 15:18

Franco Colomba ha commentato il campionato della Reggina: l’ex allenatore amaranto lascia un suggerimento alla squadra di Toscano

In testa al campionato e con sei punti di margine dal Bari. Continua la cavalcata della Reggina, che insegue il sogno promozione in Serie B. L’ex tecnico Franco Colomba ha commentato soddisfatto il cammino degli amaranto e l’operato della società ai microfoni di TuttoC. Non è mancato un suggerimento al gruppo di mister Toscano: “dopo gli sforzi di Mimmo Praticò, l’avvento del presidente Gallo è stato fondamentale. Ha consentito alla piazza di ricominciare a sognare e di rivivere i fasti di un tempo. Reggio Calabria torna ad essere protagonista, seppur in un campionato di Serie C, si rivede una programmazione importante che vede al momento gli sforzi societari ripagati. Il campionato non è finito, sarebbe sciocco pensare di avere già vinto, è il momento di raccogliere quanto di buono fatto e rimanere concentrati sull’obiettivo. Granillo pieno come ai tempi della Serie A? Ho avuto la fortuna di assistere dal vivo a Reggina-Ternana: partita di categoria superiore. La passione dei reggini per la maglia amaranto non si è mai spenta, era solo offuscata dalla carenza di risultati. Ho rivisto la volontà degli anni d’oro, di creare qualcosa e di riportare in alto il nome della squadra e della città. A mio avviso, si è ritornato come idea a quei tempi in cui c’era la voglia di portare a casa un grande risultato”.

